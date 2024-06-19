В Невьянске сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП

14 июня, около 21 час. 50 мин. на перекрестке улиц Мартьянова — Ленина города Невьянска, произошло дорожно — транспортное происшествие (столкновение двух автомобилей) в результате которого пострадали 6 человек, в том числе двое несовершеннолетних.