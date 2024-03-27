Экс-вратарь Кавазашвили заявил, что его поздравили с выходом на Евро-2024 из США

Бывший голкипер московского "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили в интервью "Газете.Ru" заявил, что грузинская сборная находилась в непростом психологическом состоянии перед финальной стыковой игрой со сборной Греции.
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