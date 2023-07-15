Физик ставил эксперимент с разгоном частиц и понял, что в воде они движутся быстрее скорости света

чвсатпкьл

Ну сразу и видно, что это откровенный пиз....ж! Во-первых, Гамма-излучение представляет собой не поток частиц, а электромагнитное излучение, которое принадлежит к высокочастотной части спектра волн. Гамма-излучение имеет более короткую длину волны и граничит на шкале электромагнитных волн с рентгеновскими лучами. И скорость распространения в вакууме у γ-лучей такая же, как у всех электромагнитных волн, — около 300000 км/с и разгонять это элми не имеет смысла. Это в вакууме, а в газовой и тем боле ещё в более плотной среде как вода скорость распространения падает. Такова теория СТО.😀😀😀