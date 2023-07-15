В 1934 году советский физик Павел Черенков в процессе эксперимента случайно направил поток гамма-излучения сквозь толщу воды.
Физик ставил эксперимент с разгоном частиц и понял, что в воде они движутся быстрее скорости света
Комментарии
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Александр Почекунин
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11 час.
чвсатпкьл
Ну сразу и видно, что это откровенный пиз....ж! Во-первых, Гамма-излучение представляет собой не поток частиц, а электромагнитное излучение, которое принадлежит к высокочастотной части спектра волн. Гамма-излучение имеет более короткую длину волны и граничит на шкале электромагнитных волн с рентгеновскими лучами. И скорость распространения в вакууме у γ-лучей такая же, как у всех электромагнитных волн, — около 300000 км/с и разгонять это элми не имеет смысла. Это в вакууме, а в газовой и тем боле ещё в более плотной среде как вода скорость распространения падает. Такова теория СТО.😀😀😀
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11 час.
ч
чвсатпкьл
Теперь нужно задать вопрос кто исказил явление этого эффекта Вавилова — Черенкова? В 1934 году П. А. Черенков, выполняя в лаборатории С. И. Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения, обнаружил слабое голубое излучение неизвестной природы. Позже было установлено, что это свечение вызывается электронами, движущимися со скоростями, превышающими фазовую скорость света в среде. Быстрые электроны выбиваются из электронных оболочек атомов среды гамма-излучением. Так что Гамма-излучение здесь не причём. А в вакууме фазовая скорость равна c = 299 792 458 м / с, и не зависит от оптической частоты и равна групповой скорости.
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10 час.
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