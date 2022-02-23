США уточнили содержание санкций против оператора "Северного потока-2"

Новые антироссийские санкции, которые вводят Соединенные Штаты, включают в себя ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского трубопровода «Северный поток-2», а также в отношении ее руководителя Маттиаса Варнига.
Новые антироссийские санкции, которые вводят Соединенные Штаты, включают в себя ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского трубопровода «Северный поток-2», а также в отношении ее руководителя Маттиаса Варнига.
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