Журнал «Профиль»

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США уточнили содержание санкций против оператора "Северного потока-2"

США уточнили содержание санкций против оператора "Северного потока-2"

Новые антироссийские санкции, которые вводят Соединенные Штаты, включают в себя ограничительные меры против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского трубопровода «Северный поток-2», а также в отношении ее руководителя Маттиаса Варнига.

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