Оппозиция разбила палаточный лагерь у здания Конституционного суда Польши, проходит акция протеста. Как сообщает РИА Новости, собралось несколько десятков тысяч человек, в том числе представители крупнейшей оппозиционной силы «Право и справедливость» во главе с её председателем Ярославом Качиньским.