В новом сезоне Drive to Survive расскажут о скандале с Хорнером

В новом сезоне Drive to Survive расскажут о скандале с ХорнеромGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель проекта Drive to Survive Джеймс Гэй-Рис ответил на вопрос, будет ли показан скандал с главой Red Bull Racing Кристианом Хорнером в следующем сезоне документального сериала о Формуле 1.