Хвича вывел Грузию в 1/8 финала, Украина вылетела с 4 очками, Вяльбе недовольна трансляциями Евро, Дацюк завершил карьеру, Лещук против телеграма Кубка России и другие новости

Лена Мисько

🔴⚪️КБ ТЕЛЕГА | Никитин Леон Классен покидает «Спартак». Кстати, это событие пронеслось совсем рядом с другим: где-то неделю назад Лука Каттани ушел из академии ПСЖ. Повторю еще раз историю, как Лука обещал мне, что Классену нужно три сезона. Три сезона, и он станет основным в «Спартаке». Но трех сезонов ему не дали, поэтому к Каттани особенно не придерешься. По Классену: знаю, что в команде он был человеком, которого обожают. Лео — вообще не токсичный, самоироничный. Он относился примерно ко всему, что происходит вокруг, легко и весело. Правда, и про его футбольные качества игроки обычно говорили тоже с улыбкой: «это п****ц вообще». Если вспоминать игровые перфомансы, то главные: голевая в дерби на Медину и два кубковых мяча в ворота Пари НН, которые шокировали примерно всех. В «Спартаке» Классену все очень нравилось: зарплата, условия, атмосфера. Уходить он вообще не хотел, хотя продать или отправит в аренду его пытались два окна подряд. Поэтому пришлось расторгать контракт. При этом про Леона как-то и говорить ничего плохого не хочется: парень попал на тот уровень, где ему играть не дано, но он старался, кайфовал и удерживался столько, сколько смог. Вопросы только к тому, кто его сюда приводил. Подписывайтесь: 📱@spartakoz