1. Главная сенсация Евро-2024: Грузия вышла в 1/8 финала , победил Португалию – 2:0! Хвича забил на 2-й минуте, а Микаутадзе, возглавивший гонку бомбардиров , реализовал пенальты.
Хвича вывел Грузию в 1/8 финала, Украина вылетела с 4 очками, Вяльбе недовольна трансляциями Евро, Дацюк завершил карьеру, Лещук против телеграма Кубка России и другие новости
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Лена Мисько
🔴⚪️КБ ТЕЛЕГА | Никитин Леон Классен покидает «Спартак». Кстати, это событие пронеслось совсем рядом с другим: где-то неделю назад Лука Каттани ушел из академии ПСЖ. Повторю еще раз историю, как Лука обещал мне, что Классену нужно три сезона. Три сезона, и он станет основным в «Спартаке». Но трех сезонов ему не дали, поэтому к Каттани особенно не придерешься. По Классену: знаю, что в команде он был человеком, которого обожают. Лео — вообще не токсичный, самоироничный. Он относился примерно ко всему, что происходит вокруг, легко и весело. Правда, и про его футбольные качества игроки обычно говорили тоже с улыбкой: «это п****ц вообще». Если вспоминать игровые перфомансы, то главные: голевая в дерби на Медину и два кубковых мяча в ворота Пари НН, которые шокировали примерно всех. В «Спартаке» Классену все очень нравилось: зарплата, условия, атмосфера. Уходить он вообще не хотел, хотя продать или отправит в аренду его пытались два окна подряд. Поэтому пришлось расторгать контракт. При этом про Леона как-то и говорить ничего плохого не хочется: парень попал на тот уровень, где ему играть не дано, но он старался, кайфовал и удерживался столько, сколько смог. Вопросы только к тому, кто его сюда приводил. Подписывайтесь: 📱@spartakoz
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7 час.
Максим Комаров
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об уходе из московской команды крайнего защитника Леона Классена. «Как все клубные блогеры дружненько накинулись на Классена! Поясню: при Луке Каттани молодёжка «ПСЖ» впервые за восемь лет стала чемпионом, а в прошлом сезоне – вторыми. Лука выполнил все поставленные цели, задачи и KPI и просто устал, потому что работал 24/7 без выходных и отпусков. Блогерам лучше задаться вопросом: а чего достиг Эшуорт, где фото с кубками, трофеями? Или, может, он работал на благо европейского топ-клуба? При этом Каттани продал Ломовицкого, продал Кофрие с выручкой плюс € 1 млн, Хендрикса отдал в аренду, до этого Мележиков даже Кокорина умудрился в Италию продать. А Классена новые менеджеры не могут отдать в аренду? Ведь ввели же новую должность: «менеджер по арендам». Сколько ещё клубов в РПЛ есть с такой должностью? И чем занят спортивный директор, если у него кругом субподрядчики», – приводит слова Салиховой Metaratings.
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6 час.
Максим Комаров
Продажа Кауфриза, Ломовицкого и какого-то Хендрикса - супер успех Каттани! Все меняется, а фксм нет. Кого-то покупают непонятно, зачем, после пытаются всеми силами хоть как избавиться
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6 час.
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