Еще 50 человек расселили из аварийных домов в Подмосковье за неделю

За неделю в Подмосковье расселили 16 аварийных помещений. В новые квартиры переехали 50 человек. Как рассказали в региональном Минстрое, общая площадь расселенных помещений превысила 711 квадратных метров.
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