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Петербургский дневник

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В Пулково построят дополнительную парковку

В Пулково построят дополнительную парковку

Оператор аэропорта ищет подрядчика для выполнения необходимых работ Руководство аэропорта Пулково объявило о планах строительства новой парковки на 120 машино-мест, хотя существующие парковочные места остаются полупустыми.

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