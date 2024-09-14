В Пулково построят дополнительную парковку

Оператор аэропорта ищет подрядчика для выполнения необходимых работ Руководство аэропорта Пулково объявило о планах строительства новой парковки на 120 машино-мест, хотя существующие парковочные места остаются полупустыми.
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