Lionsgate отложила премьеру перезагрузки “Ворона” и “Пилу 11” в преддверии презе...

Lionsgate отложила премьеру перезагрузки “Ворона” и “Пилу 11” в преддверии презентации на CinemaConКомпания Lionsgate перенесла несколько дат выхода своих грядущих фильмов, в том числе перезагрузку “Ворона” с 7 июня этого года на 23 августа, а “Пилу 11” – с 27 сентября 2024 года на 26 сентября 2025… источник.