Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ложные данные об Украине

Отставной полковник и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в соцсети X*, что в окружении президента США Дональда Трампа находятся люди, которые сообщают ему недостоверные сведения об Украине.
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