Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 218 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Сотни трупов во Львов возвращают,это им НАТО.Будит больше!Песков ответил на...
  • Eduard
    Только гнилая Львовская область в НАТО спешит.Что такое НАТО они сейсас уже чувствуют!Песков ответил на...
  • Eduard
    Мы-то своё забираем,а запад кпадет !Аналитик Шрайвер:...

Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ложные данные об Украине

Макгрегор: Трампа окружили люди, сообщающие ложные данные об Украине

Отставной полковник и бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил в соцсети X*, что в окружении президента США Дональда Трампа находятся люди, которые сообщают ему недостоверные сведения об Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх