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«Это пенальти». Абаскаль про отмашку Бегича в матче «Спартак» – «Урал»

«Это пенальти». Абаскаль про отмашку Бегича в матче «Спартак» – «Урал»

Гильермо Абаскаль отметил ошибку в работе Сергея Карасева в матче «Спартак» – «Урал». В первом тайме игры Фонбет Кубка России рефери не назначил одиннадцатиметровый в ворота екатеринбуржцев после отмашки Сильвие Бегича.

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