Бронни Джеймс набрал 8 очков, 5 подборов и 2 перехвата при 3 из 14 с игры в матче Летней лиги с «Рокетс»

Во встрече с «Рокетс» (80:99) 19-летний защитник «Лейкерс» набрал 8 очков, 5 подборов и 2 перехвата. За 27 минут на площадке 55-й номер драфта-2024 реализовал 3 из 14 с игры (0 из 8 из-за дуги) и 2 из 2 с линии.