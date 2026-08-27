ПНИПУ: новая модель подсказывает, что изменить в планировке городских кварталов

Ученые Пермского Политеха впервые в России создали нейросетевую модель, которая прогнозирует транспортную доступность городских кварталов по их планировке и подсказывает, что именно нужно изменить, чтобы люди быстрее добирались до работы, школ и больниц.
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