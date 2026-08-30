SSD не скрипит и не шумит перед поломкой: сигналы, которые появляются перед окончательным отказом

SSD компьютера умирает молча, но перед этим подает соответствующие сигналы. Это происходит за пару недель или даже дней до финального отказа.
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