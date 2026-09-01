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Царьград

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Сергей Арамилев призвал внедрить уроки "Тигроведения" в России

Сергей Арамилев призвал внедрить уроки "Тигроведения" в России

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Сергей Арамилев представил программу уроков "Тигроведение", предлагая распространить её на всю Россию.

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