Сергей Арамилев призвал внедрить уроки "Тигроведения" в России

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Сергей Арамилев представил программу уроков "Тигроведение", предлагая распространить её на всю Россию.
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