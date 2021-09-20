Мировое обозрение

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    экс-совки прожолжают мастурбировать на совдепию, хотя предмет воздействия давнооооо уже упал и не подаёт признаков ре...О чем был референ...
  • Россиянин
    Идите в сад господа.Европейская комис...
  • Александр Залетов
    Удивительная смесь прямой лжи (как о сокращении поставок газа Россией через Украину в 2009) и мелкого шулерства (как ...«Северный поток —...

Дегтярев планирует назначить сенатором от Хабаровского края зампреда правительства региона

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Михаил Дегтярев, побеждающий на выборах губернатора Хабаровского края после обработки 99,75% протоколов, планирует назначить сенатором от региона заместителя председателя правительства края Андрея Базилевского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх