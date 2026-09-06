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Средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась в первом полугодии 2026 года

Средняя продолжительность рабочего дня в России снизилась в первом полугодии 2026 года

Средняя продолжительность рабочего дня в России в первом полугодии 2026 года уменьшилась на 0,5% по сравнению с первой половиной 2025 года, достигнув 7,39 часа.

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