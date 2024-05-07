FT: Украина отказалась от демобилизации из-за боязни лишиться опытных военных

Идею разрешить украинским бойцам демобилизоваться спустя 36 месяцев службы отклонили. Ее не стали включать в итоговую версию законопроекта об усилении мобилизации, так как командование ВСУ побоялось лишиться опытных военных.
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