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FT: Украина отказалась от демобилизации из-за боязни лишиться опытных военных

FT: Украина отказалась от демобилизации из-за боязни лишиться опытных военных

Идею разрешить украинским бойцам демобилизоваться спустя 36 месяцев службы отклонили. Ее не стали включать в итоговую версию законопроекта об усилении мобилизации, так как командование ВСУ побоялось лишиться опытных военных.

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