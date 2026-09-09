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Орловские новости

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В Орле из-за ярмарки ограничат движение и парковку

В Орле из-за ярмарки ограничат движение и парковку

Проезд и парковка ограничат на участках улиц 7 Ноября, Левый берег реки Орлик и переулка Почтового в Орле из-за ярмарки «СЕПТЕМБЕР ФЕСТ».

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