Похоже, что Sony не собирается удалять ПК-версию Ghost of Tsushima из регионов, где нел...

Похоже, что Sony не собирается удалять ПК-версию Ghost of Tsushima из регионов, где нельзя официально завести PSNВчера появились слухи о том, что Ghost of Tsushima могут убрать из продажи в регионах, где невозможно официально зарегистрироваться в PSN.
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