Daily Analysis and Reaction Locations [2026-09-11] E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! pavlusrockulus Bias: short — the swing low broke as expected, and price is now in price discovery.
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