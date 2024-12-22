JP: Польша арестует Нетаньяху, если он окажется на территории республики

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если приедет в республику на 80-ю годовщину освобождения нацистского концентрационного лагеря "Освенцим".
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