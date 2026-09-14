БПЛА ВС России вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона

Подразделения войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации.
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