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БПЛА ВС России вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона

БПЛА ВС России вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона

Подразделения войск беспилотных систем (ВБПС) 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» вскрыли военные объекты ВСУ в пригороде Херсона и скорректировали по ним удары российской авиации.

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