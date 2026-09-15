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Царьград

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Эксперт ПНИПУ сообщил о яркой Венере с 18 по 25 сентября

Эксперт ПНИПУ сообщил о яркой Венере с 18 по 25 сентября

Евгений Бурмистров из ПНИПУ информирует: Венера, достигнув пика яркости -4,8 звездной величины, будет хорошо видна на утреннем небе с 18 по 25 сентября в созвездии Девы.

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