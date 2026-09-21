В КСИР заявили о готовности Ирана к затяжной войне с США

Заявления прозвучали на фоне обеспокоенности на Ближнем Востоке возможностью новых ударов США по Ирану на фоне затянувшегося почти на семь месяцев вооруженного противостояния.
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