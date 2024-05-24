ABC: в Папуа – Новой Гвинее при сходе оползня погибли более 100 человек

Более 100 человек стали жертвами схода оползня в Папуа – Новой Гвинее, передает ABC.Сообщается, что оползень сошел на деревню Каокалам в центральной части страны около 03:00 по местному времени (20:00 мск).
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