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Театр абсурда

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Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

В последнюю неделю ряд писак  и безмозглых псевдо -"экспертов" в  России  начали вбрасывать в Интернет  безграмотные  непрофессиональные статейки с домыслами  на  тему- дескать, из -за того что президент Беларуси отвел свои войска от белорусско-украинской границы, освободившиеся резервы ВСУ бросились атаковать Курскую область, обвиняя при этом Батьку чуть ли не в предательстве.

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Комментарии
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Евгений
Автор, ты чего пургу несешь тут про то как было, так и осталось. Все слепые и глухие, один ты тут просветитель нашелся? Было не шепотом объявлено, что в результате белорусско-украинских переговоров, войска Беларуси были отведены от границы. Придурок, почитай и новости за то время посмотри, потом лезь поучать и ярлыки раздавать. Официальные новости и никто тогда ничего не опровергал, в том числе и автор сего убогого опуса...
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