Ответ писакам, обвиняющим белорусского Батьку в отводе войск от украинской границы и последующей атаке ВСУ Курской области

Евгений

Автор, ты чего пургу несешь тут про то как было, так и осталось. Все слепые и глухие, один ты тут просветитель нашелся? Было не шепотом объявлено, что в результате белорусско-украинских переговоров, войска Беларуси были отведены от границы. Придурок, почитай и новости за то время посмотри, потом лезь поучать и ярлыки раздавать. Официальные новости и никто тогда ничего не опровергал, в том числе и автор сего убогого опуса...