Черкесские котурны — высокая привилегия

В фильме Станислава Ростоцкого «Герой нашего времени», снятом в 1965 г., есть замечательный эпизод «Танец Бэлы»: Бэла, прежде чем начать танец, снимает, словно сходит с пьедестала, необычную обувь, напоминающую платформы.