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«Легальные планы». Губернатор Свердловской области похвастался урожаем конопли

«Легальные планы». Губернатор Свердловской области похвастался урожаем конопли

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал об удачном опыте выращивания технической конопли на Урале. По его словам, первые результаты появились на 15 засеянных гектарах в Свердловской области, но в следующем году планируется увеличить площадь посадок.

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