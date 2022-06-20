«Легальные планы». Губернатор Свердловской области похвастался урожаем конопли

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал об удачном опыте выращивания технической конопли на Урале. По его словам, первые результаты появились на 15 засеянных гектарах в Свердловской области, но в следующем году планируется увеличить площадь посадок.
Губернатор Евгений Куйвашев рассказал об удачном опыте выращивания технической конопли на Урале. По его словам, первые результаты появились на 15 засеянных гектарах в Свердловской области, но в следующем году планируется увеличить площадь посадок.
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