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test mazurok

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❗️В Крыму за два дня арестовали 10 членов ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* «5 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу четверым сторонникам организации, а 6 марта была избрана мера пресечения шести членам этой организации, из которых пятерым — в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 4 мая, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест», — сообщили «ТАСС» в суде.

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