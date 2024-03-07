❗️В Крыму за два дня арестовали 10 членов ячейки запрещённой в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* «5 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу четверым сторонникам организации, а 6 марта была избрана мера пресечения шести членам этой организации, из которых пятерым — в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 4 мая, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест», — сообщили «ТАСС» в суде.