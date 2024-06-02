Страна и люди
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Страна и люди

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Связист выжил после вызванного на себя огня и отразил атаку ВСУ

Связист выжил после вызванного на себя огня и отразил атаку ВСУ

Российский связист остановил украинский «контрнаступ», вызвав огонь артиллерии на себя. При этом ему удалось не просто выжить, но и все это время поддерживать связь, лишь периодически восстанавливая перебитые провода.

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