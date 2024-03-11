WP: российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций ВСУ

Российские авиабомбы ничего не оставляют от укрепленных позиций ВСУ, сообщает The Washington Post. В материале сообщается, что российские воздушные силы значительно повысили свою эффективность в украинском конфликте.
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