Страна и люди
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Страна и люди

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Экипажи Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи Ка-52 уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили скопление живой силы противника и огневые средства украинских боевиков в позиционном районе ВСУ на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

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