В Китае обнаружили практически бесконечный источник топлива

Физики начали извлекать уран из морской воды с помощью свечного воска Китайские ученые разработали новый метод извлечения урана из морской воды с помощью свечного воска, что может решить проблему ограниченности наземных запасов этого ядерного топлива.
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