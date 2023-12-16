Вершинин обсудил с замгенсека ООН блокирование сельхозэкспорта РФ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин провел беседу с главой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен и заместителем генсекретаря всемирной организации Мартином Гриффитсом.
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