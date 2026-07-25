Токаев на встрече с Путиным выступил за заморозку конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, выступил за остановку боевых действий на Украине.