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Татар-информ

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Токаев на встрече с Путиным выступил за заморозку конфликта на Украине

Токаев на встрече с Путиным выступил за заморозку конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на полях Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Омске, выступил за остановку боевых действий на Украине.

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