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Царьград

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82 тысячи изучают русский язык в Китае: рост числа желающих учиться в РФ

82 тысячи изучают русский язык в Китае: рост числа желающих учиться в РФ

В Китае около 82 тысяч студентов и школьников изучают русский язык. Игорь Поздняков отметил двукратный рост желающих учиться в России.

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