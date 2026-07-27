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Происшествия

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В Якутии полицейские нашли заблудившегося в лесу пенсионера-скотовода

Около четырёх часов дня 26 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу позвонила взволнованная жительница Сунтарского района - её 64-летний муж рано утром отправился в лес искать своих коров и должен был вернуться через пару часов, однако домой так и не пришел.

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