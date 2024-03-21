Попытка ВВС США установить лазерную пушку на самолет провалилась

Global look press/Keystone Press Agency/Senior Airman Joshua Hastings Американские военно-воздушные силы отказались проводить летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой на борту, пишет The War Zone со ссылкой на Командование специальных операций ВВС США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии