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Попытка ВВС США установить лазерную пушку на самолет провалилась

Попытка ВВС США установить лазерную пушку на самолет провалилась

Global look press/Keystone Press Agency/Senior Airman Joshua Hastings Американские военно-воздушные силы отказались проводить летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с лазерной пушкой на борту, пишет The War Zone со ссылкой на Командование специальных операций ВВС США.

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