Новый путепровод под МЦД-4 соединит улицы Двинцев и Складочную

Тоннель под путями четвертого Московского центрального диаметра готов на 90 процентов. Путепровод длиной 400 метров соединит Складочную улицу с улицей Двинцев и станет значимым объектом в развитии Северо-Восточного округа.
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