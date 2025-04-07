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Раскрыта причина решения Трампа не вводить пошлины против одной страны

Раскрыта причина решения Трампа не вводить пошлины против одной страны

Американский лидер Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины на импорт в США против Мексики. Такое решение он принял под давлением американского промышленного сектора, который сильно зависит от поставок комплектующих и готовой продукции из страны, причину раскрыл профессор кафедры экономического производства Автономного столичного университета Мексики Армандо Пинеда Осная, передает ТАСС.

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