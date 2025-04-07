Раскрыта причина решения Трампа не вводить пошлины против одной страны

Американский лидер Дональд Трамп не стал вводить торговые пошлины на импорт в США против Мексики. Такое решение он принял под давлением американского промышленного сектора, который сильно зависит от поставок комплектующих и готовой продукции из страны, причину раскрыл профессор кафедры экономического производства Автономного столичного университета Мексики Армандо Пинеда Осная, передает ТАСС.
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