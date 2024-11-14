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Министр экономики Максим Решетников назвал цели нового проекта по развитию МСП

Министр экономики Максим Решетников назвал цели нового проекта по развитию МСП

Власти готовят запуск федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), который станет логичным продолжением нацпроекта, завершающегося в 2024 году, заявил «Известиям» министр экономического развития РФ, председатель совета директоров Корпорации МСП Максим Решетников.

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