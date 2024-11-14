Министр экономики Максим Решетников назвал цели нового проекта по развитию МСП

Власти готовят запуск федерального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП), который станет логичным продолжением нацпроекта, завершающегося в 2024 году, заявил «Известиям» министр экономического развития РФ, председатель совета директоров Корпорации МСП Максим Решетников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии