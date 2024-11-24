Приложение Газпромбанка пропало из App Store и перестало работать на iPhone в Турции. США ввели санкции против Газпромбанка и его дочерних структур, после чего банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
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