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Приложение Газпромбанка пропало из App Store

Приложение Газпромбанка пропало из App Store и перестало работать на iPhone в Турции. США ввели санкции против Газпромбанка и его дочерних структур, после чего банк предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.

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