Сергей Федорин: «Пока у тебя в работе перспективные лошади, хочется продолжать выступления»

Мастер спорта Сергей Федорин недавно выиграл чемпионат России по конному троеборью. В интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию, он рассказал о той важной сентябрьской победе, поделился ближайшими планами и назвал главные турниры следующего года, а также сообщил, когда ждать сражений троеборцев в нижегородском КСК «Пассаж».