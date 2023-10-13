Сергей Федорин: «Пока у тебя в работе перспективные лошади, хочется продолжать выступления»

Мастер спорта Сергей Федорин недавно выиграл чемпионат России по конному троеборью. В интервью, которое мы предлагаем вашему вниманию, он рассказал о той важной сентябрьской победе, поделился ближайшими планами и назвал главные турниры следующего года, а также сообщил, когда ждать сражений троеборцев в нижегородском КСК «Пассаж».
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