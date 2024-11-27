Жители Лабытнанги простятся с погибшим под Авдеевкой земляком

Ямальский боец погиб в зоне проведения спецоперации — недалеко от Авдеевки в ДНР. В последний путь гвардии младшего сержанта Ефрема Чечурова жители Лабытнанги проводят 28 ноября, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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