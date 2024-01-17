Три массовые лыжные гонки состоятся в Тульской области в феврале и марте

В Тульской области в феврале и марте запланировано проведение трех массовых лыжных гонок в рамках программы "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография", как передает пресс-служба областного правительства.
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