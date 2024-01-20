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Володин: проект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Володин: проект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Внесение в нижнюю палату российского законопроекта, который предусматривает возможность конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ, запланировано 22 января, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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