Володин: проект о конфискации имущества за фейки о ВС внесут в ГД 22 января

Внесение в нижнюю палату российского законопроекта, который предусматривает возможность конфискации имущества за распространение фейков о ВС РФ, запланировано 22 января, сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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