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Симеоне о шансе «Атлетико» выйти в 1/2 ЛЧ впервые за 7 лет: «Мы выросли. Клуб очень хорошо работает»

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов прошла в Мадриде и завершилась победой «Атлетико» со счетом 2:1.

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